En realidad, hoy esa calificación es un dato porque la deuda es el efecto de un país aplastado por impuestos, un elevado gasto público y convenios laborales que son del siglo XX y alientan el desempleo. Que se restructure la deuda es un alivio momentáneo, porque pronto volverá el problema ya que no se hizo ninguna de las reformas que llevaron a esa situación. Es más, no solo no se encararon reformas, sino que se acentuó la idea de estatizar todo lo que se pueda y hacer depender a la economía cada vez más del Estado al punto que sueñan hacer renacer la economía con la obra pública cuando el Tesoro no tiene dinero para invertir. La Argentina está potenciando todo lo que la llevó a la decadencia.