Adolfo Rubinstein: “El sistema de salud no está en riesgo de colapso, por ahora”

El ex secretario de Salud de la Nación coincidió con Ginés González García, quien dijo que la disponibilidad de camas de terapia intensiva no es un tema crítico por el momento. "Si hubiéramos tenido tests con las medidas que tomamos, hoy no estaríamos donde estamos", criticó