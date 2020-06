El Gobierno trabaja en las “enmiendas finales” sobre la oferta que hizo a sus acreedores para el canje de USD 65.000 millonesen deuda pública y extendió al 12 de junio el plazo para negociar. Analistas no descartan una nueva extensión en el plazo. El presidente argentino no descartó en declaraciones radiales una extensión en el plazo de negociación de “10 días más o más, no sé. Estamos en una negociación”, afirmó.