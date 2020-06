Pero lo que en la teoría lucía magnífico no se cristalizó en la práctica. La cuarentena y la caída del precio del petróleo (que ahora volvió a ubicarse arriba de los U$S 35) fue un golpe durísimo para todo el mundo, ni hablar para yacimientos como Vaca Muerta, donde el costo de extracción de petróleo y gas no convencionales es mucho mayor.