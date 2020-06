Los beneficios son muchos, entre ellos, que se va a tributar de acuerdo al criterio territorial o de la fuente. En particular, no van a tributar por la titularidad de bienes inmuebles en el exterior, ni por sus ganancias derivadas del arrendamiento de esos inmuebles, o de su venta. Por otro lado, las personas físicas no van a tributar por rentas provenientes de su trabajo en el exterior, siempre y cuando dicho trabajo se haya realizado completamente afuera.