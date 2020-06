Ariel Champanier, CEO del grupo Remax con varias décadas de experiencia en el mercado local y en los Estados Unidos, advirtió que habrá bajas pero que probablemente no lleguen al 30% en dólares. “No estamos viendo esa baja. Los valores publicados en los portales van a bajar un montón, pero esos ya no son un parámetro. En la Argentina los propietarios son los dueños de sus casas, no están hipotecados como en otros países, y en muchos casos pueden aguantar antes de vender ”, agregó.