Para hoy se espera una toma de ganancias en la Bolsa, aunque puede ser atenuada porque hay una lista de compradores que no quiere quedar afuera de esta euforia. Los bonos ya están casi en el tope de sus cotizaciones y tendrán movimientos leves y predecibles. El dólar no demuestra debilidad, en particular los alternativos que son refugio para empresas y grandes inversores. La mejora en las negociaciones de la deuda no los tranquiliza.