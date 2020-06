Al Presidente, le pedí señales inequívocas que permitan reactivar a la economía a través de la inversión. Le dije que hay una cantidad enorme de ahorros, no solo de empresas o de tenedores de títulos, sino también, de muchas familias que conservan algún ahorro en moneda extranjera porque no confían en la Argentina. Ahí hay una masa enorme, se habla de 200 mil millones de dólares. S i esas tenencias son tentadas con buenas señales de confianza, no hay duda que la Argentina tienen oportunidades de poder hacer inversiones muy importantes: un flujo en inversiones que traiga ese dinero que está en manos de argentinos.