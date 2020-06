La tercera está relacionada con la organización social y cultural que requieren las nuevas prácticas de consumo y que expongo a modo de pregunta ¿Estamos los argentinos socialmente preparados para adoptar y respetar los hábitos de comportamientos nuevos que exige la presencia de un virus tan contagioso para el cual aún no se dispone de vacuna o tratamiento efectivo? La respuesta es “sí”, y los turistas que en la previa saben las condiciones a la cuales se enfrentarán para tomar sus vacaciones bajo un nueva organización podrán respetarla. Solo un porcentaje ínfimo de la población no respeta las reglas de distanciamiento social, tapabocas y cuidados de higiene. En los lugares turísticos no solo deberá ser necesario promoverlo sino exigirlo para la realización de cualquier actividad turística. Desde un paseo hasta la gastronomía.