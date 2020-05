Los episodios anteriores, señalan, combinaron seis elementos. Un deterioro fiscal muy marcado -presente hoy-, un desborde monetario -la base monetaria creció 30% en marzo-, desequilibrio externo -pérdida de reservas del Banco Central, en resumen-, alteración de precios relativos, condiciones globales adversas e inestabilidad política. Si bien varios de esos puntos están presentes, no todos lo están. Ni siquiera la mayoría. Por eso, aunque no la descarta como alternativa, una “hiper” no sería el escenario más probable.