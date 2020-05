Asimismo, la Anses se prepara para pagar el IFE por segunda vez en junio. Todavía no existen detalles sobre la implementación de este segundo pago, para que el proceso no sea tan extenso como en el primero. No obstante, Raverta adelantó que “el universo de personas que podrá cobrarlo ya está definido y no habrá una reapertura de inscripciones” y que la Anses busca lanzar “un cronograma que sea seguro”.