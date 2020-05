El viernes 22 es una fecha clave , no tanto por el vencimiento de este período de conversaciones, que se puede extender -como efectivamente lo harán-, sino porque finalizan los 30 días de gracia que Economía tenía para el pago de USD 503 millones de cupones de los bonos Global . Si no desembolsa ese dinero a los tenedores de los títulos, la Argentina entrará en default . Y hasta ahora no quedan dudas de que ese será el camino. En el Gobierno aseguran que se trataría de un default técnico que no tendría demasiada relevancia porque hay una negociación en curso, que esperan termine pronto.