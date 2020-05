También desde la industria destacan que lo que nadie puede determinar es como se van a comportar los precios cuando la demanda comience a normalizarse y las existencias de stock actuales comiencen a consumirse. “Lo importante es lograr preservar la capacidad productiva de energía como forma de garantizar un precio de energía competitivo para la economía nacional en el mediano plazo y evitar la importación. Si no se fija un precio de barril hoy diferencial al mundo, es bastante probable que cuando necesitemos del sector, éste no tenga la capacidad de suministrar la energía que el país necesita a los precios adecuados” , aseguraron desde otra de las compañías. También resaltaron que resulta indispensable adecuarse rápidamente a la nueva realidad que vive la industria a partir del impacto del coronavirus: “Hay que revisar y optimizar las estructuras de costos a fin de que la actividad convencional y no convencional resulten sostenibles en este nuevo escenario de precios”.