- ACDE es una institución que respeto muchísimo. Yo no fui parte del consejo directivo. Simplemente soy socio y me convocaron para la presidencia. Hoy tuvimos nuestro primer consejo. Dado el momento que estamos viviendo, me gustaría centrar mi presidencia en dos líneas básicas. La reconstrucción del sector privado argentino que después de esta crisis sanitaria y económica, va a quedar devastado. Muchas empresas privadas van a terminar en una muy mala situación y creo que es fundamental recuperar el espíritu emprendedor de la Argentina. El motor del crecimiento es el sector privado y necesitamos recuperar el espíritu emprendedor de mucha gente que va a quedar en la calle como empresarios. La otra línea es la unión de todos los argentinos. Esta crisis la vamos a superar si nos sentamos todos juntos y tendemos puentes para diseñar nuevos paradigmas que nos permitan salir más fortalecidos. Uno de los puntos más importantes de ACDE en su menú es tender puentes entre el sector privado y público y el sindicalismo. Me gustaría pararme en el medio de esos tres sectores para propiciar diálogos.