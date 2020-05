Incluso el ministro Martín Guzmán utilizó ese argumento en las últimas horas en un encuentro virtual con acreedores internacionales, moderada por el ex secretario del Tesoro norteamericano, Robert Rubin, y de la que participaron la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, quien históricamente mantuvo una postura crítica hacia la Argentina, y representantes de BlackRock, donde cuestionó “las políticas que adoptó la Argentina en los últimos años y cómo se llegó al endeudamiento actual y al proceso de negociación con los acreedores” , que por ahora no está dando señales de éxito.