Frente a fenómenos tan ajenos como una pandemia -que pasa una vez cada 100 años- bajar la incertidumbre de los modelos predictivos y el aumento en la certeza en la toma de decisión, no sólo salvan vidas, salvan economías enteras. Citando el emblemático ensayo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, “en Asia las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos”. Pero su concreción depende, en mayor o menor medida, de dos condiciones: la velocidad de procesamiento de información y la calidad de los datos que se analizan. En la fase actual de respuesta a la pandemia, la evaluación y el monitoreo constante de las intervenciones tomadas en fases más tempranas es vital para diseñar el ´nuevo normal´; - en especial mientras no haya una vacuna o cura. Pero esto sólo se puede hacer si hay estándares de interoperabilidad y la voluntad de los diferentes actores por integrarse y compartir data en pos del bien común.