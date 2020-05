“Pensá que no hay comercios abiertos de ropa, muebles, no hay aumento del transporte ni las tarifas. hay enormes restricciones de oferta y de demanda. Los alimentos estuvieron aumentando muy fuerte en los últimos meses y ahora eso se desaceleró”, dijo la economista María Castiglioni de C&T. “ Nosotros creemos que es más un efecto transitorio que permanente. pero en el corto plazo creemos que la inflación no se debería disparar justamente por la recesión ”, agregó.