Ahora el tiempo corre y, si no hubiera un acuerdo con los bonistas antes del 22 de mayo, la Argentina entraría en default. Ese día se cumplen los 30 días de gracia del vencimiento, el 22 de abril, de los cupones de tres bonos Globales, pero varios analistas ya empiezan a plantear que no sería extraño que el acuerdo se cierre luego de esa fecha, aún con el costo de haber entrado en cesación de pagos. La fecha original de cierre de la oferta es este viernes 8 de mayo, pero la expectativa es que ese plazo se postergue, si no consiguen un porcentaje de entre 50 y 60% de adhesión.