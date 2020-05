Un corsé más fuerte que el de la Convertibilidad podría resultar igualmente vulnerable. Porque ¿cuál sería la razón para que algún político (eventualmente mal asesorado) no se despierte un día con la idea de emitir, frente a un shock externo, una sequía o una nueva pandemia, una cuasimoneda como para puentear la restricción de no tener una moneda propia sino el dólar? Tengamos presente que hoy hay gobernadores que piensan en emitir su propia moneda para poder financiar sus finanzas provinciales. O sea que dolarización sí o no, no es una pregunta a la que podamos darle una respuesta técnica o sólo económica. Hay una cuestión eminentemente política y hasta cultural que hace que cualquier régimen monetario luzca vulnerable frente a una clase política que ha mostrado a lo largo de la historia un accionar que no reconoce los límites ni de la consistencia económica ni del estado de derecho. Se podría pensar que el límite estará del lado del mercado, de nuestro lado, porque no aceptaremos la emisión de esa cuasimoneda, pero ¿acaso no es eso lo que ya sucede de alguna manera con el peso?