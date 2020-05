“La única forma de que podamos sobrevivir es con créditos a tasa cero. Hay muy poca claridad entre lo que dispone el Gobierno y lo que están haciendo los bancos. Para que nos den un crédito fue un esfuerzo tremendo. Teníamos que presentar una garantía y nos fue imposible seguir adelante”, explicó Alfie. “Para que no me rechacen cheques le pedí a los proveedores que me den un poco de tiempo. Pero algunos me dicen que por esperarme me cobran un 3% mensual”, agregó.