“La Argentina no tiene que encerrar con la policía a los mayores. No es un tema de multar a la gente. Ahora la población ya sabe cuáles son los peligros del COVID-19. Mi recomendación es poner pautas, como cadena solidaria con los mayores para que no tengan que ir a las farmacias o el supermercado. Pero que sí puedan salir a los parques sin estar en contacto con otra gente , con horarios específicos para mayores”, sugirió el empresario.