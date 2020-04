Una cuestión clave de momentos como el actual es en quién confiar. Al respecto, Harari aconseja basarse en la experiencia. “Si tenemos políticos que nos han estado mintiendo durante años, tenemos menos razones para confiar en ellos en la emergencia. Segundo, podemos hacer preguntas sobre las teorías que la gente está repitiendo. Si a alguien se le ocurre una teoría conspirativa sobre el origen y la propagación del coronavirus, hay que pedirle que explique qué es un virus y cómo causa la enfermedad. Si la persona no tiene ninguna idea, significa que no tiene ningún conocimiento científico básico. No se necesita un doctorado en biología”.