- Es una situación límite. En marzo, haciendo un enorme esfuerzo se pudieron pagar salarios, en abril será muy complicado y mayo es una quimera, es el futuro lejano. La cadena de pagos del sector está completamente quebrada. Los cheques vienen rebotados o llaman desde los restaurantes y hoteles desesperados para que no los depositemos. No pueden cubrirlos, no tiene forma de hacerlo. No es que un día se volvieron locos y dejaron de pagar: es gente que viene muy golpeada; ya tenían la soga al cuello y esto los mata. Los bares no puede pagar sueldos ni alquileres, imaginate lo que pasa con los proveedores de cerveza. Yo tengo una pila de cheques de terceros que no conozco, que vinieron para atrás. La realidad es dramática: veníamos mal y ahora estamos frente al abismo.