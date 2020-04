La caída alcanzó a los bonos con ley de Nueva York que siguen vigentes porque no se violaron sus condiciones de pago y entrarán en la negociación con los acreedores próximamente. Pero no hay confianza absoluta porque los acreedores quieren saber como responderá el Gobierno a fin de mes a los vencimientos de los bonos Globales con ley extranjera. La deuda a cancelar supera USD 500 millones. El gobierno puede prorrogar un mes ese vencimiento, pero en ese lapso debe acordar con los acreedores la restructuración. Si no lo hace en ese lapso, habrá default automático .