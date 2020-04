Por lo tanto, el ministro de Economía deberá decidir en los próximos días si mantiene “con vida” a los bonos bajo ley extranjera o si finalmente opta por no pagarlos. El detalle no menor es que en esta segunda opción ya no se trataría de un “reperfilamiento” sino directamente de un default. Los tribunales neoyorquinos no aceptarían que el gobierno argentino modifique las condiciones de pago por su cuenta.