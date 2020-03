A través de la Comunicación A 6945 la autoridad monetaria dispuso que las entidades financieras no les cobrarán a sus clientes por depósitos, extracciones, consulta de saldos o cualquier otra operación, sin importar el tipo de cuenta de que se trate ni la cantidad de operaciones hechas en el mes y sin distinguir entre clientes o no clientes. La medida tiene vigencia hasta el 30 de junio y reza textualmente que las entidades financieras “no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe –salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del equipo– ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación” .