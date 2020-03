Aquellos jubilados, pensionados o beneficiarios de AUH que no dispongan de su tarjeta de débito no podrán acceder a su dinero en efectivo hasta el 31 de marzo, aún cuando la Anses lo deposite en su cuenta. No obstante, quienes estén en esa situación pero tengan habilitados sus servicios de homebanking, aplicaciones de celular o banca telefónica para usar sus cuentas podrán, por esas vías, podrán pagar las facturas de servicios públicos o hacer transferencias inmediatas y gratuitas a otras personas.