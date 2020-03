El derrumbe del mercado al ritmo de la expansión del coronavirus, que no encuentra piso y depara castigos ejemplares para acciones y bonos argentinos, la inflación en baja pero todavía alta y las tasas de interés negativas, terminaron de configurar en los últimos días la pesadilla del pequeño y mediano ahorrista que, sea con pesos o dólares, busca alguna rentabilidad para su capital disponible. Pero la consigna, por ahora, no es ganar. Hoy se trata de no perder. Y, para ello, resistir la tentación de arriesgar antes de tiempo es fundamental.