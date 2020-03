Actualmente, en la provincia de Jujuy 6 de cada 10 niños de entre 3 y 4 años no asisten al jardín infantil; el 45% de los chicos de secundaria no superan las pruebas aprender y el 52% no terminan la secundaria; la primera causa de deserción en niñas es el embarazo adolescente y el cuidado de niños y adultos. Además, en materia de pertinencia y calidad la provincia ofrecía hasta hace escaso tiempo más de 100 orientaciones curriculares desactualizadas y desalineadas de los mercados laborales, y aún cuenta con sistemas y procedimientos obsoletos, burocráticos, incompatibles entre sí y poco eficientes para ofrecer servicios educativos de calidad.