A raíz de este proyecto unos 300 jueces y fiscales habrían comenzado su trámite jubilatorio. Esto no significa que necesariamente vayan a dejar sus cargos, toda vez que con la ley actual pueden tener la jubilación otorgada, no percibirla y continuar trabajando hasta solicitar el retiro efectivo. No obstante, si se retiraran esto agravaría aún más la situación actual, toda vez que cerca de un veinticinco por ciento de juzgados se encuentran vacantes a cargo de subrogantes.