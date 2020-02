La complejidad es mayor en aquellos bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, ya que requieren niveles de aceptación más altos (75% de la emisión) y son los que están mayormente en manos de fondos de riesgo. Ese tipo de inversor está, explican entre los propios acreedores, más atento a la estrategia legal, además de los efectos inmediatos del canje. Es decir, no ponen tanto foco en el plan económico de mediano plazo ni en la dinámica macro, que advierten compleja. Se asume que este grupo será el más inflexible en la negociación, de ahí que no se descarta que, eventualmente, los títulos PAR y Discount terminen quedando fuera de la operación si no se advierten mínimas chance de éxito.