El coronavirus no afectó a los bonos en dólares que perdieron menos de 2%. Los fondos, los grandes tenedores de estos títulos, aunque hay aversión al riesgo, no se deshacen de ellos para que no baje su precio y aumenten más los rendimientos, haciéndolos atractivos para los fondos buitre. El Discount con legislación Nueva York perdió 0,81% y como es el de más ponderación para el cálculo del riesgo país, lo hizo subir 48 unidades a 2.106 puntos básicos.