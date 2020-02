En la agencia de viajes Diser coinciden en que hay más demanda de cancelaciones y reprogramaciones, pero que cada caso debe ser analizado en particular. “Hay mucha gente que no tiene temor al contagio pero sabe que si va hoy a Italia no va a poder recorrer mucho. Los lugares turísticos, como los museos, están cerrados. Si el viaje es de acá a 10 días hay más chances de que la aerolínea permita cambios, pero si es más adelante aun hay que esperar”, explicó Pablo Dalmasso, uno de los ejecutivos de la agencia.