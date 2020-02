- Hay mucha gente interesada en que esto se resuelva, pero un sector no quiere compartir la mesa, como la dirigencia de Bodegas. Y me consta que hay muchos socios que no están en la misma posición. Es una pelea de modelos. Uno concentrado e industrial versus otro, diverso, inclusivo socialmente y con participación de más gente. No aceptan una actividad con diversidad. Con precios de uva y vino tan bajos, ¿por qué dejar bajarlos más frente a más demanda y menor cosecha? Eso quieren, concentración, quedarse con todo. Parten la mesa de acuerdo para negar la búsqueda de consensos en un contexto difícil que no se resuelve con una varita mágica. Es increíble la mala fe que encierra toda esta operación. Quieren comprar o destruir todo para ser más grandes. Como sea, todo lleva a un debilitamiento de la actividad.