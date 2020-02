La sintaxis diplomática del Fondo estableció dos reglas de juego: “contribución apreciable” y “proceso colaborativo”. Es decir: el FMI le está diciendo a los acreedores privados que acepten una quita del capital, su roll over cuasi infinito y convaliden una poda importante en los cupones, a través de un “proceso” que no pierda tiempo, que no incluya chicanas y que, por sobre todo, sea “colaborativo” y los más ordenado posible.