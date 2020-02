El diario económico londinense Financial Times dedicó una de sus editoriales de hoy a la situación de la Argentina y no ahorró conceptos duros para con la administración de Alberto Fernández . El períodico tomó posición frente a la renegociación de la deuda soberana, en el que si bien criticó al FMI y al legado de Mauricio Macri, llamó al actual presidente a mostrar un “plan creíble y amplio” si quiere conseguir el apoyo de los acreedores para una quita a sus vencimientos de deuda. También criticó los controles de precios, los aumentos de impuestos y la emisión monetaria porque no impulsan el crecimiento.