“Fue una muy buena presentación de la situación actual del país”, señaló el titular del Banco Macro, Jorge Brito. “Fue claro al decir que con un ajuste no se va a ningún lado y me parece adecuado” , aseguró. A Brito no le sorprende la falta de detalles ya que “no puede porque hay una negociación en curso. Coincidí con lo que dijo Guzmán, ahora lo importante es que se siente con los acreedores, les muestre que hay un proyecto viable y los números de ese proyecto”.