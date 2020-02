Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go, dijo que a diferencia de la operación anterior, ahora se trata de una licitación y no un canje. “De esta manera el Gobierno lo que hace es habilitar un abanico más amplio de inversores que pueden ingresar a la licitación. No solo los que tienen AF20. En este caso, el precio que surja va a ser el precio de mercado y que deberá convalidar el Ministerio de Economía” , analizó.