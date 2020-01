Por su parte, el economista de la consultora ACM, Jorge Neyro, afirmó que “si defaultease la provincia más grande, no sería el mejor escenario”, pero “si los pasos de Guzmán son correctos y puede llegar a una buena negociación, eso puede quedar como una anécdota. Si eso no ocurre, tanto mejor porque muestra cierta capacidad de acordar con los acreedores externos. Pero no es determinante para la negociación que todavía no empezó”. Sobre la opción de que se pague el vencimiento de la provincia, “habría una pérdida de reputación relativa porque todo lo que se vino diciendo es que no hay posibilidad de salvar a la provincia porque ello complicaría la negociación general”, enfatizó, aunque destacó que si el dinero llegara de otros actores del mercado, el efecto sobre la reestructuración de la deuda nacional sería “neutro y hasta positivo" .