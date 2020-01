Hace unos meses atrás, en julio de 2019, el ministro de Economía de Bolsononaro hacía campaña por el ex presidente argentino Mauricio Macri y declaró respecto a esta posibilidad: “ Nos parece muy importante, y tenemos la intención de construir gasoductos para traer al Brasil la energía que se produce allí. Pero las conversaciones recién se inician. Lo seguro es que no va a faltar dinero para la Argentina si tuviera un camino cierto desde el punto de vista económico, siendo un presidente u otro. No hemos hablado ahora de cómo financiar el proyecto por la incertidumbre política”.