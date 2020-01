Mientras las estacioneros anuncian que no pagarán, el sector conocido como la Liga del biocombustible emitió un comunicado en donde explica que el sector atraviesa una situación “compleja” y que no se está entregando biodiésel “no porque no quieran sino porque no pueden comprar el aceite, que aumentó casi USD 100 en el último mes”, a lo que se suma que Vicentín no está ofertando, lo que complica la situación.