¿Quiénes son los que quieren regresar? Los dos nombres principales son Hugo Dragonetti, de la firma Panedile, y León Zakalik, de Rovella Carranza, aunque también hay otros que, si bien no quieren regresar, apoyan la vuelta de sus colegas. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Wagner, de la constructora Esuco y ex presidente de la Camarco, durante los años de kirchnerismo. Otros referentes del sector, como el ex presidente de la entidad Gustavo Weiss, consideran que deben mantenerse al margen, aunque sus empresas sigan siendo socias de la entidad.