Después de la sorpresa inicial, para los inversores el caso de la Provincia de Buenos Aires parece no afectar a otras jurisdicciones. Las cotizaciones de bonos de otras provincias sufrieron bajas marginales como resultado del anuncio de que el distrito gobernado por Axel Kicillof no podrá pagar un vencimiento que cae el 26 de enero, mientras que los bonos soberanos que inicialmente sintieron el golpe hoy se recuperan . La lectura, por ahora, es que no habrá contagio. La clave, siguen pensando los inversores, es lo que pase con la renegociación de la deuda de la Nación.