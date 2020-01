“Estuvimos simulando que capacidad de emisión monetaria le generaba al Banco Central el cepo cambiario y la estacionalidad de diciembre, y lo que vemos es que hay un desvío que todavía es leve”, dijo Juan Manuel Pazos, de TPCG. “ La foto a hoy es que tenes la emisión que te permite el contexto, para adelante me parece que el Banco Central está siendo más agresivo de lo que debería . Pasaron diciembre sin que se espiralizaran los problemas, fueron cuidadosos, pero todo lo que decidieron la semana pasada –baja de encajes, reducción de pases pasivos y otras medidas de aceleración de la baja de tasas– me parece peligroso porque febrero es el mes de más baja demanda de dinero. No me preocupa lo que pasó, me preocupa lo que viene", dijo.