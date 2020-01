“ Estamos viendo que probablemente en la segunda semana, que viene con fuertes aumentos, ya lleguemos al 3%, por lo que no me extrañaría que enero termine en torno al 4%. No vemos la inflación desacelerándose; creemos que la economía saltó un escalón en materia de precios. Ya llevamos un año y medio con una inflación promedio mensual más cerca de 4% que de 2%", aseguró Spotorno.