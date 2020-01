La respuesta de los inversores fue rápida, pero afortunadamente con escaso volumen de negocios. Cayeron los bonos en dólares y el riesgo país aumentó a 1.833 puntos básicos (+3,06%) . Los títulos más cortos fueron los que más bajaron. El Bonar 2020 perdió 4,04% y el Bonar 2024, cedió 5,71%. El Discount en dólares con Ley neoyorquina ganó 0,87% porque ya le adelantaron al país que estos títulos no pueden tener un nuevo default. No hay que olvidar que nacieron con el canje de la deuda y si no se pagan en tiempo y forma el Gobierno enfrentará juicios en los tribunales neoyorquinos que pueden dar por tierra con la negociación del resto de la deuda al no conseguir la masa crítica que se necesita para evitar el default.