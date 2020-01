“ Me encontré con un montón de deuda acumulada que no aparecía en los papeles. Deuda que el Estado tomó –no deuda pública- con proveedores que el Estado tomó y no pagó" , aseguró en el presidente Alberto Fernández en declaraciones radiales. "Solamente en medios hay más de $1.500 millones impagos y así pasa en todos los órdenes: proveedores que siguieron dándole productos al Estado y el Estado no los pagó. Esta es una deuda que no estaba computada, que aparecía como deuda regular y de regular no tiene nada”, afirmó.