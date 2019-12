“Toda la industria puede crecer, para ello, hay capacidad para hacerlo. Pero hoy de cada 10 máquinas, 4 están paradas. Hay que tener en cuenta que el mundo está pasando por una transformación digital, una llamada cuarta revolución , en donde deberíamos tener planes y apoyo a todas las industrias para que se puedan transformar digitalmente. Hoy el gran problema no pasa por el sector sino por no tener industrias con tecnología de avanzada. Para eso necesitamos políticas de Estado, porque falta infraestructura adecuada para poder estar en línea con lo que la industria 4.0 requiere. Necesitamos no sólo tener autopistas, sino que también haya fibra y se empiecen a instalar todos los equipos de 5G, en eso es lo que estamos trabajando”, resaltó Silvio Zurzolo.