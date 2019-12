“Antes de este remate, ya había vendido una línea. Se están sacando todo de encima y mientras tanto a la gente le proponen pagarle un 50% de la indemnización por el artículo 247 de la Ley de contrato de trabajo y en ocho cuotas. Denunciamos que eso es ilegal porque el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, no fue homologado. La empresa alude que por problemas económicos tuvieron que llegar a esta resolución pero no está comprobado”, explicó a Infobae Hernán Torres, dirigente sindical de la UOM en Tres de Febrero.