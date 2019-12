Más allá de las visicitudes del recorrido político e internacional de Lagarde, las fuentes consultadas coincidieron en que su sucesora en el Fondo, Georgieva, ex funcionaria del Banco Mundial, será más exigente y rigurosa, no porque sea una “dura” sino porque tiene formación burocrática más que política y porque ya no hay tanto margen para darle crédito (en sentido amplio) a la Argentina.